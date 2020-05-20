Güney'de 1 Temmuz'dan itibaren turistler gelmeye başlayacak!

Fileleftheros gazetesi “Turizm Daha Erken” başlıklı haberinde, havalimanlarının 9 Haziran’da, otellerin de 15 Haziran’da açılması yönünde düşünceler olduğunu yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, havalimanlarının açılmasıyla birlikte ilk uçuşların yatırımcılar için yapılacağını ve 1 Temmuz’dan itibaren de turistlerin gelmeye başlayacağını kaydetti.

Gelecek turistler için koronavirüs testi yaptırmış olmak koşulunun aranmasının ötesinde, üç ayrı belge imzalamalarının isteneceğini yazan gazete, bunların pozitif vakayla temas etmiş olmamak, pozitif vakaların olduğu ülkelere yakın zamanda seyahat etmemiş olmak ve hastalanmaları durumunda Rum Yönetimi’nden veya kaldıkları otelden tazminat istememekle ilgili olacağını belirtti.