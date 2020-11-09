Güneyde 111 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 2111 COVID-19 test sonucunda 111 yeni pozitif vakaya rastlandı. Hastanede yatan hasta sayısının rekor rakamla 85 olduğu açıklandı.
Güneydeki toplam vaka sayısı 6098 oldu.
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 2111 COVID-19 test sonucunda 111 yeni pozitif vakaya rastlandı. Hastanede yatan hasta sayısının rekor rakamla 85 olduğu açıklandı.
Güneydeki toplam vaka sayısı 6098 oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.