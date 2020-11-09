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Güneyde 111 yeni vaka

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Güneyde 111 yeni vaka
Güneyde 111 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 2111 COVID-19 test sonucunda 111 yeni pozitif vakaya rastlandı. Hastanede yatan hasta sayısının rekor rakamla 85 olduğu açıklandı.

Güneydeki toplam vaka sayısı 6098 oldu.

 

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