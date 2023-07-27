Güney'de 12-16 saatleri arasında paket servisler yapılmayacak!

Çalışma Bakanı, Meteoroloji Dairesinin kırmızı ve turuncu uyarılarına dayanarak, kırsal kesimdeki orta ve ağır işlerin 12.00-16.00 saatleri arasında kesintiye uğramasını ve iki tekerlekli araçlar, bisikletler veya scooterlerle yapılan taşımacılığın (teslimat) aynı saatlerde askıya alınmasını düzenleyen kararname hakkında Bakanlar Kurulunu bilgilendirdi.

Çalışma Bakanı, turuncu risk seviyesindeyken, uyarının geçerli olduğu süre boyunca 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada yapılan tüm ağır ve orta dereceli işlerin durdurulacağını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, kırmızı ve turuncu risk seviyesinde, iki tekerlekli araçlar veya kişisel mobilite cihazları- elektrikli scooterler kullanılarak malların taşınması - yani 12.00 – 16.00 saatleri arasında nakliye - gıda ve posta teslimatı gibi işlerin de uyarının geçerli olduğu süre boyunca durdurulacağını belirtti.