  • BIST 6.856,11
  • Altın 1686.4
  • Dolar 26.9341
  • Euro 29.624
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAGerilimin tırmandığı İsrail'de "iç savaş" uyarısı

Güney'de 12-16 saatleri arasında paket servisler yapılmayacak!

» »
Rum Çalışma Bakanı Yiannis Panayiotou, perşembe günü işçilerin aşırı sıcaklardan korunmasına yönelik bir kararname yayımladı. Söz konusu kararname, aynı gün Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Güney'de 12-16 saatleri arasında paket servisler yapılmayacak!

Çalışma Bakanı, Meteoroloji Dairesinin kırmızı ve turuncu uyarılarına dayanarak, kırsal kesimdeki orta ve ağır işlerin 12.00-16.00 saatleri arasında kesintiye uğramasını ve iki tekerlekli araçlar, bisikletler veya scooterlerle yapılan taşımacılığın (teslimat) aynı saatlerde askıya alınmasını düzenleyen kararname hakkında Bakanlar Kurulunu bilgilendirdi.

Çalışma Bakanı, turuncu risk seviyesindeyken, uyarının geçerli olduğu süre boyunca 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada yapılan tüm ağır ve orta dereceli işlerin durdurulacağını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, kırmızı ve turuncu risk seviyesinde, iki tekerlekli araçlar veya kişisel mobilite cihazları- elektrikli scooterler kullanılarak malların taşınması - yani 12.00 – 16.00 saatleri arasında nakliye - gıda ve posta teslimatı gibi işlerin de uyarının geçerli olduğu süre boyunca durdurulacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum basını yazdı.. Genç çiftler KKTC’de kiralık ev arıyor10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:50
  • İşte kuzeyden güneye geçirilmesi yasaklanan mallar!07 Temmuz 2023 Cuma 19:02
  • Güney'de kaza geçirdi... Kıbrıslı Türk yoğun bakımda07 Temmuz 2023 Cuma 17:23
  • Güney’de gıda fiyatları son 2 yılda neredeyse yüzde 19 oranında arttı07 Temmuz 2023 Cuma 16:21
  • Konteynır içinde 3 bin kilo "gülme gazı" ele geçirildi07 Temmuz 2023 Cuma 13:37
  • Rum Gümrük Dairesi, KKTC’den Güney’e akaryakıt alımını önlemek için para cezası getirdi06 Temmuz 2023 Perşembe 18:50
  • Güney Kıbrıs’ta köpek tasmasına uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı06 Temmuz 2023 Perşembe 14:34
  • Güney Kıbrıs'ta işsiz sayısı artarken, kredi kullanımı yükseldi06 Temmuz 2023 Perşembe 12:45
  • Güney’de balık avlamak için dalan 63 yaşındaki kişi hayatını kaybetti05 Temmuz 2023 Çarşamba 17:48
  • Guterres'in raporlarında 'lider' vurgusu05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti