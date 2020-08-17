Güney'de 12 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 bin 588 test sonucunda 12 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği belirtildi.
Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 1,351'e ulaştığını duyurdu.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 bin 588 test sonucunda 12 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği belirtildi.
Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 1,351'e ulaştığını duyurdu.
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