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Güney'de 12 yeni vaka

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Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 bin 588 test sonucunda 12 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği belirtildi.
Güney'de 12 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 bin 588 test sonucunda 12 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği belirtildi.

Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 1,351'e ulaştığını duyurdu.

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