  • BIST 2.419,42
  • Altın 978.648
  • Dolar 16.6844
  • Euro 17.3768
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Güneyde 14-18 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9’u uyuşturucu kullanıyor

» »
Güney Kıbrıs’ta 14-18 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9’unun uyuşturucu kullandığı; yüzde 9’luk oran içerisinde yer alan her 5 çocuktan birinin de uyuşturucuyu her gün kullandığı bildirildi.
Güneyde 14-18 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9’u uyuşturucu kullanıyor

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Meclisi Hukuk, Adalet ve Kamu Düzeni Komitesi’nin dünkü oturumunda,  geçen sene 14-18 yaş aralığındaki 60 çocuğun, uyuşturucu tacirlerinin eline düştüğünün tartışıldığını yazdı.

Gazete, çocukların uyuşturucu kullanımına bakıldığında, en çok hintkeneviri kullanıldığının görüldüğünü kaydederken, Narkotik Şube ekiplerinin ele geçirdiği hintkeneviri miktarında yüzde 84’lük artış yaşandığını ve benzer görüntünün kokain için de geçerli olduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Odası'ndan açıklama: Ekonomi Paketi Yetersiz30 Haziran 2022 Perşembe 15:15
  • Polis Genel Müdürü 1.Yardımcısı Eybil Efendi son yolculuğuna uğurlandı30 Haziran 2022 Perşembe 14:49
  • Özersay: Rum tarafının sunduğu paket bu haliyle kabul edilemez30 Haziran 2022 Perşembe 14:46
  • Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi 2022 yılı mezunlarını meslek hayatlarına uğurladı30 Haziran 2022 Perşembe 14:45
  • Arıklı'dan Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi'ne Destek30 Haziran 2022 Perşembe 14:38
  • Tatar başkanlığında sanayideki gelişmeler değerlendirildi30 Haziran 2022 Perşembe 14:16
  • Polis Genel Müdürlüğü’nden önemli açıklama30 Haziran 2022 Perşembe 14:07
  • Erhürman: Anayasa İhlal Edildi, Tarihin Kara Sayfasına Geçti30 Haziran 2022 Perşembe 14:02
  • Eybil Efendi son yolculuğuna uğurlanıyor30 Haziran 2022 Perşembe 13:58
  • Başbakan açıkladı... Meclis yaz boyu çalışacak!30 Haziran 2022 Perşembe 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti