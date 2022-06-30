Güneyde 14-18 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9’u uyuşturucu kullanıyor

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Meclisi Hukuk, Adalet ve Kamu Düzeni Komitesi’nin dünkü oturumunda, geçen sene 14-18 yaş aralığındaki 60 çocuğun, uyuşturucu tacirlerinin eline düştüğünün tartışıldığını yazdı.
Gazete, çocukların uyuşturucu kullanımına bakıldığında, en çok hintkeneviri kullanıldığının görüldüğünü kaydederken, Narkotik Şube ekiplerinin ele geçirdiği hintkeneviri miktarında yüzde 84’lük artış yaşandığını ve benzer görüntünün kokain için de geçerli olduğunu belirtti.
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