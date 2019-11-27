Güney'de 18 Kıbrıs'lı öldürülmüştü:Savaş suçu işlendiği kanıtlandı

1974 yılında Larnaka’nın batısında bulunan Alaminyo köyünde Kıbrıs Türklerine karşı savaş suçu işleyen Kıbrıslı Rumlar, soruşturma sonucunda ortaya çıkarıldı.

Çıkan sonuç, Kıbrıslı Rumları katliamı kabul etmeyi reddetmesine rağmen yıllardır adalet arayan Kıbrıslı Türklerin iddialarını destekledi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın babası da dahil olmak üzere 13 Kıbrıslı Türk’ün öldürüldüğü katliama ışık tutmak için Kıbrıs Rum savcısının emri üzerine 2012 yılında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Politis Gazetesi, Kıbrıs Rum polisinin 2013’ten bu yana katliamı aktif olarak soruşturduğunu bildirdi. Çıkan sonuçta, EOKA – B’nin, Türk ve Rumların birlikte yaşadığı Alaminyo köyüne saldırdığı ve yarım saat süren saldırıda beş Kıbrıslı Rum ve 13 Kıbrıslı Türk’ün öldürüldüğünü bildirildi.

Soruşturmada, paramiliter güçlerin Kıbrıs Türklerini ele geçirdikleri, onları bir duvara dizdikleri ve 20 Temmuz 1974’te ateş ederek idam ettikleri ortaya çıktı.

Politis gazetesinin haberine göre, bazı Kıbrıslı Rumlar da saldırılara katılmayı kabul ettikleri bildirildi.

Saldırının failleri bilinmemesine rağmen, faillerden birinin Kazoto adlı köyde yaşayan Psias kod adlı bir kişi olduğu da belirtilirken, bahsi geçen kişinin sekiz Türkü öldürme konusunda önemli bir rol oynadığı da belirtildi.