Güney’de 2 Bin 356 Yeni Vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi daha Covid-19’dan ötürü yaşamını yitirirken, yapılan 128 bin 114 test sonucunda 2 bin 356 yeni vaka tespit edildiği haber verildi.



Güneyde toplam vaka sayısı 322 bin 516, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 856’ya yükselirken, tedavi altında olan 150 hastanın 37’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 67 yaşında bir erkek ile 80 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.