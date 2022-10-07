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Güney'de 2 bin 789 vaka

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Güney Kıbrıs’ta son bir haftada koronavirüs yüzünden 5 kişi daha hayatını kaybederken, 2 bin 789 yeni vaka saptandı.
Güney'de 2 bin 789 vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül - 6 Ekim 2022 arasındaki Koronavirüs verileri açıklanırken, son 1 haftada 5 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 789 vaka tespit edildiği bildirildi.

Verilere göre hayatını kaybeden kişilerin 82 ve 95 yaşındaki iki kadın ile 80, 85 ve 90 yaşındaki üç erkek olduğunu ve toplam hayatını kaybedenlerin sayısının bin 187’ye yükseldiği açıklandı.

POZİTİFLİK ORANI 4,1

Açıklamada, son bir haftalık sürede 68 bin 15 test yapıldığı ve pozitiflik oranının yüzde 4,1 olduğu; pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının da 590 bin 783’e yükseldiği kaydedildi.

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde halen 44 hasta Koronavirüs tedavisi görürken bunlardan 4’ünün durumunun ciddi, 2’sinin ise yoğun bakımda entübe edilmiş olduğu belirtildi.

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