Güney'de 2 evde çürümüş cesetler bulundu

Komşuların çok ağır kötü koku şikâyetinde bulunması üzerine Larnaka ve Lefkoşa’nın Rum kesimindeki iki evde 59 yaşında erkek ve 71 yaşında kadına ait iki ceset bulundu.

Komşuların çok ağır kötü koku şikâyetinde bulunması üzerine Larnaka ve Lefkoşa’nın Rum kesimindeki iki evde 59 yaşında erkek ve 71 yaşında kadına ait iki ceset bulundu.

Alihtia’nın haberine göre, Larnaka’daki evinde ölen 59 yaşındaki erkeğin cesedine Paskalya (Pazar) gecesi, Ay. Demet’teki evinde ölen 71 yaşındaki kadının cesedine de pazartesi akşamüzeri ulaşıldı. Her iki cesedin de çürümüş olduğu bilgisi verildi.