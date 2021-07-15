Güney’de 2 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Rum Polisi tarafından dün düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu çerçevesinde 3’ü aynı aileden olmak üzere 4 kişinin tutuklandığı, aynı zamanda operasyon çerçevesinde 2 kilo da kokain ele geçirildiği belirtildi.

Olayın Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştiğini yazan Fileleftheros gazetesi, olayın başında Limasol sakini bir kişinin polis tarafından durdurulduğunu ve tasarrufunda 100 gram kokain ele geçirildiğini kaydetti.

Bunun akabinde, bölgedeki bir evde yapılan aramada 2 kilo kokain tespit edildiğini yazan gazete, olayın devamına evden ayrılan fakat daha sonra dönen bir kişi ile bu kişiyle aynı aileden olan 2 kişinin daha tutuklandığını ekledi.