Güneyde 2 ölüm, 2853 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 818 test sonucunda 2 bin 853 yeni vaka tespit edildi.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 76 ve 87 yaşlarındaki iki kadının daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 942’ye yükseldiğini belirtti.
Hastanede tedavisi süren 203 hastadan 27’sinin durumunun ağır olduğu, bunlardan 8’inin ise entübe edildiği belirtildi.
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