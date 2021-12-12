  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.92105
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Güneyde 2 ölüm, 393 vaka

» »
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 64.507 PCR ve hızlı test yapıldı 393 pozitif vakaya rastlandı.
Güneyde 2 ölüm, 393 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 64.507 PCR ve hızlı test yapıldı 393 pozitif vakaya rastlandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.61'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Ölümlerin, 84 yaşında bir erkek ve 66 yaşında bir kadınla olduğu açıklandı.

Hastanelerde 18'i entübe 55'i ağır olmak üzere 146 kişi tedavi görüyor. Bakanlık, hastanede yatanların yüzde 77,4'ünün aşılı olmadığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sotirulla Haralambus Peo’nun Yeni Genel Sekreteri Oldu11 Aralık 2021 Cumartesi 18:11
  • Güney Kıbrıs’ta İki Kişide Daha “Omicron” Varyantı Tespit Edildi11 Aralık 2021 Cumartesi 17:48
  • Güney Kıbrıs’ta Yurt Dışı Okul Gezisinden Dönen Üç Öğrencide “Omicron Varyantı” Tespit Edildi11 Aralık 2021 Cumartesi 17:23
  • 5’inci Parsel Resmen Exxonmobil-Katar Enerji’de11 Aralık 2021 Cumartesi 16:54
  • Stewart Liderlerle Dün İlk Görüşmelerini Yaptı11 Aralık 2021 Cumartesi 16:37
  • AB Dışişleri Bakanlarının Görüşmesinde Türkiye’ye Karşı Yaptırım Beklenmiyor11 Aralık 2021 Cumartesi 15:59
  • Türkiye Aleyhindeki Seçenekler Belgesinde Yer Alan Tedbirler Rum Basınında10 Aralık 2021 Cuma 17:29
  • Trodos Dağları Avrupa’nın Önemli Floralarından10 Aralık 2021 Cuma 16:41
  • Güney Kıbrıs’ta 3 Kişide “Omicron” Varyantı Tespit Edildi10 Aralık 2021 Cuma 16:23
  • Anastasiadis, Stewart ile ilk kez bir araya geldi10 Aralık 2021 Cuma 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti