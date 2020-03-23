  • BIST 83.251
  • Altın 319,157
  • Dolar 6,5849
  • Euro 7,0713
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Güneyde 2 vaka daha!

» »
Güney Kıbrıs’taki Coronavirüs vaka sayısı 97’ye ulaştı.Kaynak: Güneyde 2 vaka daha!
Güneyde 2 vaka daha!

Güney Kıbrıs’taki Coronavirüs vaka sayısı 97’ye ulaştı.

Güneydeki haber kaynakları, en son dün akşam 95 olarak açıklanan coronavirüs vaka sayısının, bugün teyit edilen 2 vakayla birlikte 97’ye yükseldiğini bildirdi.

Haberlerde, teyit edilen vakalardan 1’inin Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Epidemiyolojik Gözetim Birimi doktorlarıyla temas eden ve hepsinin ev karantinasına alınmasına neden olan  Limasol’daki  mikrobiyoloji doktoru olduğu belirtildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’taki hasta 84’e Yükseldi… 70 Yaşındaki 1 Kişi Öldü22 Mart 2020 Pazar 16:55
  • Güney Kıbrıs’a Geri Dönen Yüzlerce Kişi Karantinaya Alındı22 Mart 2020 Pazar 16:54
  • Kıbrıslı Rumlar Karantina Döneminde En Çok Ne Satın Aldı22 Mart 2020 Pazar 16:50
  • Rum Polis Derneği Sınır Kapılarında Gül Dağıttı22 Mart 2020 Pazar 16:48
  • Atm’yi Havaya Uçurup 37 Bin Euro Çaldılar22 Mart 2020 Pazar 16:36
  • Korona virüsün Türkiye’nin Faaliyetlerini Durdurmadığı İddiası…22 Mart 2020 Pazar 16:32
  • #CORONA Güney Kıbrıs'ta ilk ölüm21 Mart 2020 Cumartesi 23:37
  • Güney Kıbrıs'ta 9 yeni Corona Virüs vakası21 Mart 2020 Cumartesi 19:32
  • Güney Kıbrıs’ta 8 Yeni Korona Virüsü Vakası… Sayı 75’e Yükseldi21 Mart 2020 Cumartesi 13:36
  • Rum Sağlık Bakanı’nın açıklaması: “vaka sayısı artacak ama bir süre sonra gerileme olacak”21 Mart 2020 Cumartesi 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti