Güney’de 2021 yılı istihdam oranı yüzde 75.9 olarak belirlendi

Politis gazetesi 2021 yılındaki istihdam oranının, pandemiyle başa çıkmak için işletmelere kısıtlayıcı önlemler uygulandığında zaman yüzde 74.9 olan oranın toparlanarak yüzde 75.9’a ulaştığını yazdı.

Gazete bu verileri, kısa adı ANAD olan İnsan Gücünün Geliştirilmesi Birimi’nin araştırmasına dayanarak yayımladı.

Habere göre araştırmada, 2021 yılında Güney Kıbrıs’ta özellikle 25-54 yaş arası erkek istihdam oranının yüksek olduğu ortaya çıktı.

2021 yılında 15 yaş üstü işsizlik oranı ise 2020 yılına göre, yüzde 7.5 olarak belirlendi.

Araştırmaya göre 2021 yılındaki işsizlik, yüzde 7 olan erkeklere göre, yüzde 7.9’luk oranla en çok kadın nüfusu etkiledi.

15-24 yaş arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 17.1 olarak kaydedildi.