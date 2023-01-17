Güneyde 2022’de emlak satışlarının değeri 6 milyar avroya yaklaştı

Tapu ve Kadastro Dairesinin karşılaştırmalı emlak satış işlemlerinin sonuçlarının yer aldığı Kıbrıs Emlak Kayıt Konseyinin üç ayda bir yayımlanan Emlak Pazarı Bülteni’ne göre, güney Kıbrıs’ta 2022’deki emlak satış değeri 6 milyar avroya yaklaştı.

Konseyin basın açıklamasında belirtildiğine göre, sıkıntılara rağmen emlak sektöründe direnç ve dinamizm görüldü ve bu en açık biçimde Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yapılan karşılaştırmalı emlak satışlarında ispatlandı.

Verilere göre 2022’de Kıbrıs genelinde toplam değeri 5,85 milyar avro olan alım satım işlemi gerçekleştirildi.

1,7 milyar avroluk toplam 5.883 alım satımla 2022’nin dördüncü çeyreği en iyi dönem oldu.