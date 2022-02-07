Güney'de 2023 Başkanlık Seçimi Çalışmaları... Muhalefet “Politika Değişikliği” Ortak Paydasında

Rum muhalefet partileri 2023’te yapılacak başkanlık seçimi için aday ve/veya seçim iş birliği çalışmalarını, politika değişikliği ortak paydasında yoğunlaştırıyor.

Fileleftheros’a göre, DİKO’nun dünkü kongresinde, seçime ya parti başkanı Nikolas Papadopulos’un adaylığında katılmak ve/veya diğer partilerle ortak aday pazarlıklarına, Papaopulos isminin her halükârda masada olması şartıyla gitmek yönünde karar üretildi.

Papadopulos’un ­diğer ELAM dışındaki bütün muhalefet partileriyle de görüşerek destek arayacağı, bu çerçevede AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile görüşeceğini yazan gazete, parti kaynaklarına dayanarak bazı partililerin, AKEL ile uzlaşı sağlanamazsa eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in desteklenmesinden yana olduğuna işaret etti.

Haravgi’nin “DİKO: Değişim İçin İş Birlikleri” başlıklı haberine göre Nikolas Papadopulos dünkü konuşmasında, DİKO’nun ya tek başına veya koalisyonla iktidar hedeflediğine etti. Diğer muhalefet partileriyle seçime dönük uyuşmaya hazır olduklarını ancak uzlaşı için Kıbrıs sorunuyla ilgili ilkelerinden taviz vermelerinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

EDEK’in dün yayımladığı “hedef kişilerin değişmesi değil politika değişikliğidir” vurgulu açıklamada ortak başkan adayı ve hükümet programındaki (ekonomi, sağlık, Kıbrıs sorunu, yolsuzluk ve mülteciler) yakınlaşma ve ayrılıkları belirleme görüşmelerine “eşit katılım ilkesiyle” katılacağını açıkladı.

Politis haberi, “DİKO Nikola’yı Öne Çıkarıyor ve AKEL’e Göz Kırpıyor, DİSİ İle İş Birliği Seçeneği Uzak Görünüyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Ekologlar’ın, dün gerçekleştirdikleri kurultayda parti başkanlığına yeniden Haralambos Theopemptu’yu getirdiğini yazdı.