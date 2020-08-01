Güney'de 25 Covid-19 vakası 24'ü yerel bulaş...
Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan koronavirüs testlerinde 25 yeni vakaya rastlandı.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 1850 Covid-19 testlerinde 25 yeni vaka tespit edildi.
Cyprus Mail’in haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada vakaların 20'si temaslı ve çoğunluk Limasol’dan...
Son açıklanan test sonuçları ile birlikte Kıbrıs'ın güneyinde toplam Covid-19 vakası bin 114 oldu.
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