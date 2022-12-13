Güney'de 300 Polis işe alınacak!

Güney Kıbrıs’ta, Yeşil Hat'tın denetlenmesinde görev yapacak sözleşmeli 300 özel polisle ilgili münhalin süresinin sona erdiği ve münhale 401 kişinin başvurduğu haber verildi.

Söz konusu pozisyon için daha önce de münhal açıldığını, ancak 300 kişilik münhale 250 kişi başvurduğu için başvuru süresinin uzatıldığını ve 2 Aralık tarihinde sona eren münhale bu kez 401 kişinin başvurduğunu yazan Politis gazetesi, ilgili prosedürlerin gelişme halinde olduğunu ve 300 polisin önümüzdeki ocak ayı içerisinde işe alınacağını belirtti.

Sözleşmeli 300 özel polisin “ KKTC’den Rum Yönetimine düzensiz mültecilerin geçişlerinin önlenmesi amacıyla, Yeşil Hattın denetimini üstleneceklerini” anımsatan gazete, işe alınacak 300 polisin, görevlerini devralmadan önce eğitim göreceklerini ekledi.