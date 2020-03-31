Güney'de 32 yeni vaka 1 ölü

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri bugün yaptığı açıklamada, 32 yeni vakanın tespit edildiğini belirtirken, 83 yaşındaki bir adamın virüsün neden olduğu komplikasyonlardan öldüğünü söyledi.

Bugüne kadarki 8 ölümden ikisinin kronik sağlık sorununun olmadığı bildirildi.

Aynı zamanda, Covid-19'lu bir kadın, Makarios Çocuk Hastanesi’nde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bebeğin virüs için test edileceği kaydedildi.

32 yeni vakanın, yapılan 550 testin içinden çıktığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı, İngiliz Üssü’nde 9 olmak üzere 262'ye ulaştı.

Yetkililer şimdiye kadar yaklaşık 7.400 test gerçekleştirdi.

Vakaların yüzde 57'sinin erkek, yüzde 66’nın ise 25 ile 59 yaşları arasında olduğu kaydedildi.

Bunu yüzde 26 ile 60 artı yaş grubu ve yüzde 5 ile sıfır ila 19 yaş grubu izliyor.