  • BIST 89.644
  • Altın 338,435
  • Dolar 6,5836
  • Euro 7,2340
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Güney'de 32 yeni vaka 1 ölü

» »
Güney'de 32 yeni vaka 1 ölü
Güney'de 32 yeni vaka 1 ölü

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri bugün yaptığı açıklamada, 32 yeni vakanın tespit edildiğini belirtirken, 83 yaşındaki bir adamın virüsün neden olduğu komplikasyonlardan öldüğünü söyledi.

Bugüne kadarki 8 ölümden ikisinin kronik sağlık sorununun olmadığı bildirildi.

Aynı zamanda, Covid-19'lu bir kadın, Makarios Çocuk Hastanesi’nde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bebeğin virüs için test edileceği kaydedildi.

32 yeni vakanın, yapılan 550 testin içinden çıktığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı, İngiliz Üssü’nde 9 olmak üzere 262'ye ulaştı.

Yetkililer şimdiye kadar yaklaşık 7.400 test gerçekleştirdi.

Vakaların yüzde 57'sinin erkek, yüzde 66’nın ise 25 ile 59 yaşları arasında olduğu kaydedildi.

Bunu yüzde 26 ile 60 artı yaş grubu ve yüzde 5 ile sıfır ila 19 yaş grubu izliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs koronavirüs salgını ile mücadeleyi sürdürüyor31 Mart 2020 Salı 11:47
  • Güney Kıbrıs: 21.00 ila 06.00 saatleri sokağa çıkmak yasak, cezası 300Euro30 Mart 2020 Pazartesi 21:59
  • Güney Kıbrıs'ta koronavirüs (Covid-19) bir can daha aldı30 Mart 2020 Pazartesi 18:34
  • 357 yolcu dün baf havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtu30 Mart 2020 Pazartesi 16:48
  • Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 214’e yükseldi30 Mart 2020 Pazartesi 15:17
  • Kıbrıslı Rumlar sokağa çıkmak için 300 bin SMS gönderdi30 Mart 2020 Pazartesi 14:03
  • Kızılyürek:  Krizleri ‘milli ve yerli’ olarak değil ancak insanlığın bir parçası olarak aşabiliriz.30 Mart 2020 Pazartesi 13:14
  • 357 Yolcu Dün BAF Havalimanı’ndan İngiltere’ye Uçtu30 Mart 2020 Pazartesi 12:49
  • Güney Kıbrıs’ta Korona Virüs Kaynaklı Ölümler 6’ya Yükseldi30 Mart 2020 Pazartesi 11:40
  • Güney Kıbrıs Koronavirüs nedeniyle yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesini hızlandırıyor29 Mart 2020 Pazar 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti