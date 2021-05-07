Güneyde 324 yeni vaka, 4 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 56.420 test sonucu 4 kişi hayatını kaybetti 324 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Ölümlerin 69, 72, 67 ve 76 yaşındaki dört erkek olduğu açıklandı. 72 yaşındaki hastanın ilk doz aşısını olduğu bildirildi.
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 56.420 test sonucu 4 kişi hayatını kaybetti 324 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Ölümlerin 69, 72, 67 ve 76 yaşındaki dört erkek olduğu açıklandı. 72 yaşındaki hastanın ilk doz aşısını olduğu bildirildi.
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