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Güneyde 324 yeni vaka, 4 ölüm

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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 56.420 test sonucu 4 kişi hayatını kaybetti 324 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Güneyde 324 yeni vaka, 4 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 56.420 test sonucu 4 kişi hayatını kaybetti 324 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Ölümlerin 69, 72, 67 ve 76 yaşındaki dört erkek olduğu açıklandı. 72 yaşındaki hastanın ilk doz aşısını olduğu bildirildi.

 

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