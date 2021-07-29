Güneyde 4 Ayda 1.17 Milyar Euro Para Biriktirdiler

Güney Kıbrıs’ta, halkın ve işletmelerin bir yıl içerisinde 1.71 milyar Euro tutarında birikim yaptıkları ifade edildi.

Mart-Haziran aylarını kapsayan 4 aylık dönemde bankalarda stok yapılan paraların ise 1.17 milyar Euro attığını yazan Fileleftheros, insanların artık daha az harcayıp daha çok para biriktirdiklerini, çoğu işletmenin de yatırım yapmaktan kaçındığını belirtti.

Rum Merkez Bankasının dün yayımladığı verilere göre, 2021 yılının Haziran ayında sistemin tümündeki mevduatların 432.4 Milyon Euro arttığını yazan gazete, Mart ayından Haziran ayına kadar stok yapılan paraların 1.17 milyar Euro oranında arttığını, yıllık bazda kıyaslama yapıldığında ise, geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre, 2021 yılının Haziran ayı sonunda stok yapılan paraların 1.71 milyar Euro arttığını belirtti.

Gazete Haziran ayı sonunda bankacılık sistemindeki mevduatların 49.54 milyar Euro’ya ulaştığını ekledi.