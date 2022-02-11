  • BIST 2.051,05
  • Altın 798.40221
  • Dolar 13.4832
  • Euro 15.2865
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Güneyde 4 Can Kaybı, 2 Bin 485 Vaka,

» »
Güneyde 4 Can Kaybı, 2 Bin 485 Vaka,
Güneyde 4 Can Kaybı, 2 Bin 485 Vaka,

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 115 bin 325 test neticesinde 2 bin 485 yeni vaka belirlenirken 4 kişi de hayatını kaybetti.

Toplam ölü sayısı 780’e, vaka sayısı ise 285 bin 943’e yükseldi. Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı bir başka açıklamada nihai ölüm nedeni Covid19 olan kişi listesine 14 kişiyi daha ekledi.

Toplam ölü sayısı dün 762 olarak açıklanmıştı, eklenen 14 kişi ve bugün hayatını kaybedenlerle birlikte ölü sayısı 780’e çıktı.

Rum haber kaynakları AKEL Genel Sekreteri Stefanos Strfanu’nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka Hamit Bey Meydanı Yanındaki Osmanlı Hamamı Restore Ediliyor11 Şubat 2022 Cuma 17:12
  • Avrupa Komisyonu’ndan İki Uyarı11 Şubat 2022 Cuma 16:55
  • Çavuşoğlu’nun Açıklaması Rum Basınında Geniş Yer Buldu11 Şubat 2022 Cuma 16:28
  • Erica Olson Güney Kıbrıs'ta temalarda bulunuyor11 Şubat 2022 Cuma 12:38
  • TALOS 2022 Tatbikatı ile hava savunma provası11 Şubat 2022 Cuma 11:59
  • Güney Kıbrıs’ta askerler rahiplere silah eğitimi verdi11 Şubat 2022 Cuma 11:28
  • Güney Kıbrıs'ta 2815 Vaka10 Şubat 2022 Perşembe 21:41
  • Hellimle İlgili Yeni Macera10 Şubat 2022 Perşembe 16:40
  • Liderlerin, Kadınların Çözüm Sürecine Katılımı Konusunda Anlaştıklarına Dair Açıklama Rum Basınında10 Şubat 2022 Perşembe 16:23
  • Purnara Mülteci Kampı’nda Taşlı-Bıçaklı Kavga10 Şubat 2022 Perşembe 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti