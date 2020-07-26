  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Güney’de 4 yeni vaka

» »
Güney’de 4 yeni vaka
Güney’de 4 yeni vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün 912 test yapıldığı ve 4 yeni vakaya rastlandığı duyuruldu.

Açıklamada, 4 vakadan 2’sinin, Hollanda’dan gelen bir çiftin olduğu belirtilirken, bir diğerinin ameliyat olmadan önce teste tabi tutulan ve test sonucu pozitif çıkan Kıbrıslı bir Rum olduğu ifade edildi.

Son vakanın ise, 21 Temmuz’da tespit edilen pozitif bir vakanın arkadaşı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Böylece Kıbrıs’ın güneyinde bugüne kadar tespit edilen toplam pozitif vaka sayısı 1057’ye yükselmiş oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Doğal gazda gayrı resmî anlaşma için perde gerisi”25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:45
  • Güneyde 2 yeni vaka24 Temmuz 2020 Cuma 17:46
  • Rum Tarafı Anastasiadis’in Paris Ziyaretinin Sonuçlarından Memnun24 Temmuz 2020 Cuma 12:16
  • AKEL’den Elam’a Eleştiri24 Temmuz 2020 Cuma 11:36
  • 2 İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti24 Temmuz 2020 Cuma 11:34
  • Göçmen Kaçakçılığı Yapan Kişiye Hapis Cezası24 Temmuz 2020 Cuma 11:16
  • Rum Sağlık Bakanlığı, “nerede enfekte olduğu bilmeyen” vakalar konusunda endişeli24 Temmuz 2020 Cuma 11:03
  • Yunan Silahlı Kuvvetleri ve RMMO Hala Teyakkuzda24 Temmuz 2020 Cuma 10:05
  • Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka23 Temmuz 2020 Perşembe 17:42
  • Anastasiadis Bugün Paris’te Macron’la Görüşecek23 Temmuz 2020 Perşembe 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti