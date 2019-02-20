Güney'de 5 aylık bebeğine tecavüz eden baba tutuklandı

Yapılan testler doğrultusunda 5 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen adam Rum polisi tarafından tutuklandı.
Makarios Hastanesi’ndeki doktorların “Salı günü gerçekleşen olayın ardından yapılan testler doğrultusunda, 5 aylık bebeğin, babası tarafından tecavüze uğradığını” doğrulamasıyla birlikte, Rum polisi tecavüzcü babayı tutukladı. Mahkeme, tecavüzcü babaya 5 gün tutukluluk kararı aldı.
Cinsel istismara maruz kalan bebeğin Makarios Hastanesi’nde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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