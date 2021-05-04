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SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

Güneyde 5 can kaybı

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Güneyde bugün 61, 74, 64, 81 ve 56 yaşındaki 5 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Güneyde 5 can kaybı

Güneyde bugün 61, 74, 64, 81 ve 56 yaşındaki 5 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 62 bin 459 test yapıldı, 509 yeni vaka tespit edildi.

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