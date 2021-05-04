Güneyde 5 can kaybı

Güneyde bugün 61, 74, 64, 81 ve 56 yaşındaki 5 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 62 bin 459 test yapıldı, 509 yeni vaka tespit edildi.
Güneyde bugün 61, 74, 64, 81 ve 56 yaşındaki 5 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 62 bin 459 test yapıldı, 509 yeni vaka tespit edildi.
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