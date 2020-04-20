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Güney'de 5 vaka daha Toplam vaka sayısı 772

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Güney'de 5 vaka daha Toplam vaka sayısı 772
Güney'de 5 vaka daha Toplam vaka sayısı 772

Kıbrıs'ın güneyinde corana virüs vakalarına yönelik düşüş eğilimi yine sürdü. Son 24 saatte 1669 test sonucu 5 yeni vaka saptandı.

Kıbrıs'ın güneyinde corana virüs vakalarına yönelik düşüş eğilimi yine sürdü. Son 24 saatte 1669 test sonucu 5 yeni vaka saptandı.

Toplam vaka sayısı 772 olarak açıklandı.

Adanın güneyinde son bir haftanın vaka sayısı ciddi bir düşüş eğiliminde izlenirken, 20 bin test programı uygulaması da devam ediyor.

 

 

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