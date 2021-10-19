  • BIST 1.433,730
  • Altın 531,53
  • Dolar 9,2880
  • Euro 10,8100
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Güney'de 60 yaş ve üstü kişilerin üçüncü doz aşılamasının başladığı bildirildi

» »
Güney Kıbrıs’ta 60 yaş ve üstü kişilerin üçüncü doz aşılamasının başladığı bildirildi.
Güney'de 60 yaş ve üstü kişilerin üçüncü doz aşılamasının başladığı bildirildi

Güney Kıbrıs’ta 60 yaş ve üstü kişilerin üçüncü doz aşılamasının başladığı bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun 15 Ekim’de aldığı karar uyarınca, 60 yaş üstü olup, ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş kişilere bugün itibarıyla üçüncü doz aşı yapılabileceğini yazdı.


Haberde, 17 Ekim’e kadar 30 bin 766 kişinin üçüncü doz aşısını yaptırdığı ve tam doz aşılı olan kişi oranının yüzde 79,3’e ulaştığı kaydedildi.


Bu arada gazete, Güney Kıbrıs’taki SafePass uygulamasında yapılan değişikliğin okulları da etkilediğini ve Rum Eğitim Bakanlığı’ndan okullara, ilgili bilgileri güncellemeleri çağrısında bulunduğunu yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • St. Barnabas’ta Ayin18 Ekim 2021 Pazartesi 19:15
  • Türkiye’de Ödül Alan Tiyatro Oyununun Yönetmeniyle Söyleşi18 Ekim 2021 Pazartesi 19:00
  • Petridis İle Dimitriu’dan Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamalar18 Ekim 2021 Pazartesi 18:45
  • Haralambidu AGİT Toplantısına Katılacak18 Ekim 2021 Pazartesi 18:15
  • Rum Tapu Dairesi’nde İşlemler Yavaş18 Ekim 2021 Pazartesi 18:00
  • Rumların Yüzde 17,6’sı Fakirlik Tehlikesiyle Karşı Karşıya18 Ekim 2021 Pazartesi 17:45
  • Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’ten Açıklamalar18 Ekim 2021 Pazartesi 17:30
  • Safepass uygulaması sadece tam aşılılar için!18 Ekim 2021 Pazartesi 16:29
  • Hristodulidis, Maraş ve “NAUTICAL GEO” Gemisi Konusunda AB ve BM’ye Mektup Gönderdi17 Ekim 2021 Pazar 16:15
  • Tatar’dan Kathimerini Aracılığıyla Mesaj… “Kıbrıslı Türkler Aynen Kıbrıslı Rumlar Gibi Egemendir”17 Ekim 2021 Pazar 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti