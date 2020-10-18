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SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Güneyde 63 yeni vaka

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Kaynak: Güneyde 63 yeni vaka
Güneyde 63 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde toplam 3.688 test yapıldı, 63 yeni vaka açıklandı. 

 

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