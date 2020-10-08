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Güney'de 7 kişinin vatandaşlığı geri alınıyor!

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 Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu’nun, “Kıbrıs Yatırım Programı” çerçevesinde 7 kişiye verilen vatandaşlığın geri alınması için gerekli prosedürün başlatılmasını kararlaştırdığı bildirildi.
Güney'de 7 kişinin vatandaşlığı geri alınıyor!

 Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu’nun, “Kıbrıs Yatırım Programı” çerçevesinde 7 kişiye verilen vatandaşlığın geri alınması için gerekli prosedürün başlatılmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Take Jho Low, Mehdi Ebrahimi Eshratabadi (Tony Newman), Malekşabet Ebrahimi, Sopheap Choeung, Zhang Schumin, Alexander Bondarenko ve Vladimir Stolyarenko’nun vatandaşlığının geri alınacağını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, söz konusu şahısların vatandaşlıklarının, vatandaşlık talebi esnasında sahte/eksik bilgi beyanında bulundukları için geri alınacağını ve 12 kişi için de, 5 yılın üzerinde hapislik gerektiren ciddi suçlardan aranıp aranmadığına dair soruşturma başlatılacağını kaydetti.

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