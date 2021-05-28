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Güney’de 717 Kıbrıslı Türk oy kullanacak

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Güney Kıbrıs’ta pazar günü yapılacak genel seçime yönelik seçim yasakları bu gece yarısından itibaren başlıyor.
Güney’de 717 Kıbrıslı Türk oy kullanacak

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin bugün, seçim yasakları öncesindeki son açıklamalarını yapacaklarını ve siyasi partilerde, oyunu kime vereceği konusunda kararsız olanları ikna edebilmek için telefon trafiği yaşandığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olup oy kullanma hakkı bulunan 712 Kıbrıslı Türk’ün bulunduğunu anımsatırken, KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlerin de 72 saatlik negatif PCR sonucu göstererek Güney Kıbrıs’a geçip oy kullanabileceklerini kaydetti.

Habere göre Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, KKTC’de yaşayan tüm Rum ve Maronitlerin aşılanmış olduğunu; 193’ü Rum, 50’si Maronit olmak üzere toplam 243 seçmenin Güney Kıbrıs’ta oy kullanabilme hakkı bulunduğunu söyledi.

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