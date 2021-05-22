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Güneyde 91 yeni vaka, 1 ölüm

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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 61.069 test yapıldı 1 kişi hayatını kaybetti 91 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Güneyde 91 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 61.069 test yapıldı 1 kişi hayatını kaybetti 91 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 61.069 test yapıldı 1 kişi hayatını kaybetti 91 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Güneyde toplam ölüm sayısı 353 oldu.

Hastanelerde 44'ü ağır olmak üzere toplam 115 Covid hastası tedavi ediliyor.

Yeni vakalar, pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen toplam sayıyı 71 bin 836'ya çıkardı.

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