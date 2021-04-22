Güney’de 927 yeni vaka ve 1 can kaybı!

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 55 bin 566 test sonucunda 927 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 1 covid-19 hastası daha hayatını kaybetti

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 55 bin 566 test sonucunda 927 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 1 covid-19 hastası daha hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 59 bin 792’ye ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta coronavirüs tedavisi gören 68 yaşında 1 erkek hasta daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Güney’de covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 296’ya yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta 296 covid-19 hastasının tedavi gördüğü 74 hastanın kritik durumda olduğu ve 33 hastanın ise entübe durumda olduğu açıklandı.