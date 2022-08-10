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Güney'de Abdülhamid Han rahatsızlığı...

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Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi “Abdülhamid Han’ın” dün ilk görev yerine uğurlanması ve Mersin’in Taşucu limanında düzenlenen törenle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.
Güney'de Abdülhamid Han rahatsızlığı...

Fileleftheros gazetesi “Erdoğan’dan Gerginlik Rotası- Bir Sonraki Hamleleri İçin Mesaj Göndererek, Abdülhamid Han’ı Türk MEB’i İçerisinde Tuttu” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “özel bir diplomatik tınıya sahip olan hareketlerde bulunduğu” yorumunu yaptığı haberinde, Erdoğan’ın Abdülhamid Han sondaj gemisini, 7 Ekim tarihine kadar, Antalya kıyılarına 55 kilometre mesafede ve Türkiye MEB’i içerisinde bulunan “Yörükler-1” kuyusuna gönderdiğini yazdı.

Gazete haberine iç sayfadan ise “Türkiye’den Temiz Sularda Sondaj” başlığıyla yer verirken, “Erdoğan’ın özel bir diplomatik tınıya sahip hareketlerde bulunduğunu, çünkü şimdilik kendisine sorun çıkaracak hareketlerden kaçınmak istediğini göstererek, Abdülhamit Han’ı sondaj için Türk MEB’ine göndermeye özen gösterdiğini” öne sürdü.

Erdoğan’ın Mersin’in Taşucu limanında düzenlenen törende, Türkiye’nin enerji konularında oynamak istediği role işaret etmeye özen gösterdiğini de yazan gazete, Erdoğan’ın sondaj gemisinin daimi olarak “Yörükler-1” kuyusunda kalmayacağına dair bir “uyarı mesajı verdiğini” de kaydetti.

Güney Kıbrıs ile Atina’nın, Erdoğan’ın kararlarını duymayı bekleyerek, dün düzenlenen töreni dikkatle izlediğini de yazan gazete, öte yandan Rum kesimi ve Atina tarafından gerçekleştirilen diplomatik hareketlerin işe karşılığını alıyor gibi göründüğünü ileri sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının amaçlı bir şekilde Almanya ve Fransa gidişatına yöneldiğini ve bu ülkelerin Doğu Akdeniz’de daha fazla gerginlik yaratmaktan kaçınması için Türkiye’ye yönelik bir çeşit baskı uygulayabileceklerini yazan gazete, bu müdahalelerin Abdülhamid Han’ın Türk MEB’i içerisinde kalmasına katkıda bulunup bulunmadığının ise, gelecekte ortaya çıkacak bir şey olduğuna işaret etti.

Gazete,  haberinde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Abdülhamid Han’ın ilk görev yerine uğurlanmasıyla ilgili haberler Alithia’da “Erdoğan Sondaj Gemisini Kıbrıs’ın Kuzeyine Gönderiyor- Türkler Güç Gösterisinde Bulunmak İçin Mersin Limanında Büyük Bir Şenlik Yaptılar”, Haravgi’de “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz Sularında”, Politis’te ise “Abdülhamid Han Yola Çıktı- Şimdilik Meydan Okumalardan Kaçınıyorlar- Gemi Antalya’nın Güney’inde” başlıklarıyla yer buldu.

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