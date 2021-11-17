Güney'de adli tıp uzmanları, ceset hırsızlığının araştırılmasına yardımcı oluyor

Polis sözcüsü Christos Andreou basına verdiği demeçte, Lefkoşa bölgesindeki bir mezarlıktan bir cesedin çalınmasına ilişkin soruşturmaların Çarşamba günü erken saatlerde olay yerinde bir antropolog ve bir adli tıp uzmanıyla devam ettiğini söyledi.

Polis sözcüsü Christos Andreou basına verdiği demeçte, Lefkoşa bölgesindeki bir mezarlıktan bir cesedin çalınmasına ilişkin soruşturmaların Çarşamba günü erken saatlerde olay yerinde bir antropolog ve bir adli tıp uzmanıyla devam ettiğini söyledi.

İki uzmanın, dört yıl önce hayatını kaybeden bir kadının kalıntılarının tamamının kaldırılıp kaldırılmadığını belirlemek için olay yerini incelemeleri bekleniyordu.

Davayı "çok ciddi" olarak nitelendiren Andreou, memurların kanıt için mezarlığı didik didik ettiklerini söyledi.

Bazı kişiler, olayla ilgili olarak polise çoktan ifade vererek, yetkililere soruşturmalar için bazı yönler verdi.

Olay, Salı günü Anthoupolis yakınlarındaki bir mezarlıkta dört yıl önce ölen bir kadının mezarının açık olduğunu gören bir mezar kazıcısı tarafından polise bildirildi.

Olay yerine inceleme için ekipler sevk edildi.

Polis, devam eden bir davada savcılık tanığının annesi olduğunu söylese de, polis daha fazla ayrıntıyı ne teyit ne de yalanladı.

Söz konusu kişinin 16 kilo kokain bulunmasıyla ilgili olarak tanık koruma programında olduğu ve davada ifade vermemesi konusunda uyarıldığı bildirildi.