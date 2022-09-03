Güney'de ağustos enflasyonu yüzde 8,9 arttı

Güney Kıbrıs'ta İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere göre elektriğin yüzde 62, akaryakıtın da yüzde 31,6 zamlanması ile ağustos ayında enflasyon yüzde 8,9 arttı.

Güney Kıbrıs'ta İstatistik Dairesi, enfalasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre, iletişim hariç diğer bütün temel mal ve hizmet fiyatlarında artış yaşandığı belirtildi.

YÜZDE 2 ZAM

Haravgi gazetesinin haberine göre, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 2,3 zamlanırken, alkollü içki ve tütün yüzde 1, giyim yüzde 2 zam geldiği belirtildi.

Konut, su, elektrik, tüp gaz ve akaryakıt yüzde 28,5, mobilya, ev gereçleri ve temizlik ürünleri yüzde 6, sağlık yüzde 0,8, taşımacılık yüzde 19,7, eğitim yüzde 6,4, otel ve lokanta yüzde 9,1, diğer mal ve hizmetler yüzde 3,1 zamlandı.

İletişimde ise yüzde 2,3 indirim oldu.

Ağustos ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz ayına göre 0,29 azalarak 113, 34 puana geriledi. Ağustos ayı enflasyonu hızı yüzde 8,9 oldu.