Güneyde Aile İçi Şiddet Olaylarında Patlama

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı içerisinde yaşanan aile içi şiddet olaylarında, bir önceki seneye göre yüzde 33 artış gözlemlendi.

Fileleftheros gazetesi: “Aile İçi Şiddet Patladı” başlığı altında verdiği haberinde, 2021 yılı içerisinde resmi makamlara yansıyan aile içi şiddet vakalarında, bir önceki yıla oranla yüzde 33 artış meydana geldiğini yazdı.

Gazete, Rum “Aile İçi Şiddeti Önleme Derneği” tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı içerisinde 2 bin 854 aile içi şiddet vakası resmi makamlar tarafından kaydedildi.

Haberde, 2020 yılında bu rakamın 2 bin 147 olduğu ifade edilirken aile içi şiddet vakalarında mağdurların yüzde 87’sinin ise kadınlar olduğu vurgulandı.

Gazete, gerçek rakamların, resmi makamlara şikayet edilmeyen vakalar da göz önüne alındığında, çok daha fazla olduğunun düşünüldüğünü de belirtti.