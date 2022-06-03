  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4572
  • Euro 17.6395
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Güneyde akaryakıtın litre fiyatı 2 Euro barajını aşıyor

» »
Güneyde akaryakıtın litre fiyatı 2 Euro barajını aşıyor
Güneyde akaryakıtın litre fiyatı 2 Euro barajını aşıyor

Kıbrıs’ın güneyinde de akaryakıta zam geldi, dizel yakıtın litre fiyatı 2 Euro barajını aştı.

Fileleftheros gazetesine göre, yürürlüğe giren zamlarla 95 oktan benzinin ortalama litre fiyatı 1 Euro 87 cent, 98 oktan benzinin 1 Euro 86 cent, dizel yakıtın 1,87 Euro ve kalorifer yakıtının da 1,43 Euro’ya yükseldi.

Benzin istasyonlarının litre başına uyguladığı fiyatın farklılık göstermesi nedeniyle kimi istasyonda akaryakıtın litresi 2 Euro’dan satılabileceği bilgisi verildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta Hukuk Dairesi’nin hellim kararı sonrası gelişmeler02 Haziran 2022 Perşembe 11:24
  • Güney Kıbrıs'ta bütçe ilk çeyrekte 314,4 milyon Euro fazla verdi01 Haziran 2022 Çarşamba 13:13
  • Güney: Bütçe ilk çeyrekte 314,4 milyon Euro fazla verdi01 Haziran 2022 Çarşamba 12:43
  • Yılan sokan 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda!31 Mayıs 2022 Salı 15:12
  • Hellim protokol dışı31 Mayıs 2022 Salı 11:16
  • Anastasiadis maraş konusunda bilgilendiriyot31 Mayıs 2022 Salı 11:15
  • Greko Burnu’nda ve Baf'ta mülteci tespit edildi31 Mayıs 2022 Salı 11:12
  • Güney Kıbrıs aracılığı ile sıvı doğal gaz çalışmaları başlayacak31 Mayıs 2022 Salı 10:20
  • Güney Kıbrısta ev içi şiddette artış30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:56
  • Güney Kıbrıs'ta iki yeni başkan adayı daha30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti