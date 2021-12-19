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Güney’de anket.. Yüzde 76 'Türk askeri gitsin' diyor

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Güney Kıbrıs’ta yapılan ankette “Sizin için Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümde en önemli şey nedir” sorusuna verilen cevaplar da Yüzde 76 “Türk askerlerinin çekilmesi” diyor
Güney’de anket.. Yüzde 76 'Türk askeri gitsin' diyor

Haftalık Kathimerini, “Symmerton Market Research”e 9-16 Aralık 2022’de yaptırdığı, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 600 kişinin telefon aracılığıyla katıldığı anketin sonuçlarını yanıtladı

 

YÜZDE 51 “FEDERASYON”, YÜZDE 17 “HER ŞEY OLDUĞU GİBİ KALSIN” DEDİ

Ankette katılımcıların, yöneltilen sorulara verdiği cevaplar ise şöyle aktarıldı:

Katılımcıların yüzde 51’i “Kıbrıs sorununda hangi çözüm doğru ve ulaşılabilirdir?” sorusuna, “iki bölgeli iki toplumlu federasyon”; yüzde 17’si de “her şey olduğu gibi kalsın”  cevabını verdi.

 

İKİ DEVLET DİYEN DE VAR, ÇİFTE ENOSİS DİYEN DE…

Rum tarafının “onurlu uzlaşısı” olarak hangi çözümü kabul edecekleri sorusuna katılımcıların yüzde 51’i “güçlü merkezî hükümeti olan iki toplumlu iki kesimli federasyon”, yüzde 17’si “bugün olduğumuz gibi kalalım”, yüzde 11’i “İki devletçiğin önemli özerklikleri olması ile gevşek federasyon”, yüzde 9’u “üniter devlet”, yüzde 8’i “iki devlet”, yüzde1’i “ Türkiye ve Yunanistan ile çifte Enosis” cevabını verdi; yüzde 3’ü ise cevap vermedi.

“Bir uzlaşı çözümünde, belirli bir süreliğine Türkiye ve Yunanistan’dan az sayıda (yaklaşık bin asker) kalmasını kabul eder misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 36’sı “evet”, yüzde 26’sı “belki”, yüzde 38’i “hayır” cevabı verdi.

 

YÜZDE 76 “ASKER ÇEKİLSİN” DİYOR

“Sizin için Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümde en önemli şey nedir” sorusuna verilen cevaplar ise şöyle:

Yüzde 76 “ Türk askerlerinin çekilmesi”, yüzde 56 “garantilerin ve Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkının kaldırılması”, yüzde 41 “önemli toprak (Maraş ve Güzelyurt ) iadesi”, yüzde 10 “ yeni anlaşmanın uygulanacağının güvenceye alınması”, yüzde 7 “Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs Rum tarafının gündelik konularına ve ekonomisine karışmaması”, yüzde 6 “ekonominin sürdürülebilirliği”, yüzde 2 “kısıtlama olmaksızın serbest dolaşım” cevabı verildi.

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