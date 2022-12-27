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Güneyde Aralık ayı yağışları normalin üçte birinin altında kalırken, barajlardaki doluluk oranı ise %66

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Güneyde Aralık ayı yağışları normalin üçte birinin altında kalırken, barajlardaki doluluk oranı ise %66
Güneyde Aralık ayı yağışları normalin üçte birinin altında kalırken, barajlardaki doluluk oranı ise %66

Meteoroloji Dairesinin şimdiye kadarki verilerine göre, bölgeye aralık ayı için normalin üçte birinden daha az yağış düştü.

Özellikle salı günü sabah saatlerinde açıklanan ön verilere göre, son dört günün yağış miktarı 2,9 milimetre (mm) olurken, tüm ay boyunca bölgeye 33,5 mm yağış düştü, bu da bölge için normal olarak kabul edilen 105,6 mm'nin yüzde 32'sine tekabül ediyor.

Su İnkişaf Dairesinin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı, 290,8 milyon metreküp olan toplam kapasitenin %66'sına tekabül eden 194,24 milyon metreküptür. Geçtiğimiz yılki doluluk oranının ise barajların toplam kapasitesinin %48,2'si olduğu kaydedildi.

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