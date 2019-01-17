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Güney'de Arminou Barajı taştı

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Baf’taki dördüncü baraj olan Arminou Barajı gece yarısından sonra taştı.
Güney'de Arminou Barajı taştı

Orta Çağ Celefu köprüsüyle komşu olan Arminou Barajı 4 milyon 300 bin metre küp kapasitesiyle Baf kazasının dördüncü büyük barajını oluşturuyor.

“Arminou muhtarı” Andreas Petrou, KHA’ya yaptığı açıklamada Arminou Barajının 2012’den beri taşmadığını, Kıbrıs’ın en büyük barajı olan Kurri Barajının daha fazla su toplaması için Arminou Barajından Kurri Barajına su naklinde temel rol oynadığını söyledi.

Suyun “toprağın sütü olduğunu” söyleyerek bunun Arminou’da bırakılmayarak Kurri Barajına nakledildiğini vurguladı.

Petrou, köy encümeninin ve komşu köylerin suyun bölgede kalması başvurusuna rağmen bunun dinlenmediğini de sözlerine ekledi.

Su İnkişaf Dairesi verilerine göre, 1 Ekim 2018’den günümüze kadar, Arminou Barajı,  Güney boru hattı aracılığıyla topladığı toplam 17 milyon 790 bin metre küp suyun 12 milyon 947 bin metre küpünü yani %73’nü Kurri Barajına verdi.

Baf’taki, Arminou Barajı dışında, kapasitesi 2 milyon 180 bin metre küp olan Mavrokolimpu, 990.000 metre küp kapasiteli Argaka ve 860.000 metre küp kapasiteli Pomos barajları da taştı.

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