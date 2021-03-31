Güney'de Aşılanmış İki Sağlık Çalışanı Pozitif

Ocak ayında koronavirüse karşı aşılanmış, (her iki dozu da almış) olmalarına karşın Lefkoşa Rum Devlet hastanesinde görevli bir doktor ve bir sağlık çalışanının, dün ve önceki gün yapılan testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ocak ayında koronavirüse karşı aşılanmış, (her iki dozu da almış) olmalarına karşın Lefkoşa Rum Devlet hastanesinde görevli bir doktor ve bir sağlık çalışanının, dün ve önceki gün yapılan testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, koronavirüs aşılarının her iki dozunu da Ocak ayında yaptıran iki sağlık çalışanının Pazartesi ve Salı günleri yapılan testlerde koronavirüsle enfekte olduğu ortaya çıktı. İki sağlık çalışanının görevli olduğu bölümde görev yapan diğer iki sağlık personeli ve 6 hastanın da testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Gazete koronavirüs aşısının enfekte olmayı veya koronavirüs bulaştırmayı engellemediği uyarılarının bu şekilde doğrulanmış olduğuna işaret etti ve Eczacılık Fakültesi akademisyenlerinden Hristos Petru’nun, sonbaharda yaşlılara üçüncü doz aşı yapılması gerekebileceği uyarısına yer verdi.

Alithia ise Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya dayanarak, Güney Kıbrıs genelinde yapılan 42 bin 257 testten 439’unun pozitif çıktığını, 66 yaşındaki bir erkek ile 67 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Habere göre dün meydana gelenlerle birlikte koronavirüs sebepli toplam can kayıpları 256’ya, toplam vaka sayısı 45 bin 430’a yükseldi. Dün itibarıyla tedavi gören koronavirüs hastası sayısının 177, durumu ciddi olanların da 46 kişi olduğu kaydedildi.