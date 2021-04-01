Güney'de ayrelli toplamaya giden kadın tecavüze uğradı!

Vietnam uyruklu 20 yaşındaki bir kızın, önceki gün ayrelli toplamak için gitti Dali köyünde, 35 yaşındaki Mısır uyruklu bir şahıs tarafından tecavüze uğradığı bildirildi.

Vietnam uyruklu 20 yaşındaki bir kızın, önceki gün ayrelli toplamak için gitti Dali köyünde, 35 yaşındaki Mısır uyruklu bir şahıs tarafından tecavüze uğradığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, genç kızın polise verdiği ifadede annesiyle birlikte ayrelli toplamaya gittiğini; bir yerden itibaren annesiyle farklı yönlere gittiklerini, burada Mısır uyruklu şahısla karşılaştığını ve bu kişinin bıçak tehdidiyle kendisine tecavüz ettiğini söylediğini yazdı.

Haberde, polisin tespit edip tutukladığı Mısır uyruklu zanlının Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı belirtildi.