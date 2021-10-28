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Güneyde Bakanlar Kurulu, Öztürk Kardeşlere Vatandaşlık Verdi

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Güneyde Bakanlar Kurulu, Öztürk Kardeşlere Vatandaşlık Verdi
Güneyde Bakanlar Kurulu, Öztürk Kardeşlere Vatandaşlık Verdi

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, Türkiye kökenli dedesi nedeniyle kimlik verilmeyen, Kıbrıslı Rum anne ve Kıbrıslı Türk babaya sahip iki çocuğa, insani kriterleri göz önünde bulundurarak “istisnai vatandaşlık” verilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Hristos-Theklia Yasemina Öztürk adlı kardeşlerin kimliksiz olmaları ve Genel Sağlık Sistemi’ne kayıtlı olmamaları nedeniyle “Kıbrıs’ta mahsur kaldıklarını” yazdı.

Haberde, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, meselenin çözülmesi için ilgili öneriyi dün Bakanlar Kurulu’na sunduğu ve “böylelikle iki çocuğa Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi için yeşil ışığın yandığı” kaydedildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Meclis İnsan Hakları Komitesi Başkanı İrini Haralambidu’nun konuyla ilgili açıklamasında, Eylül ayı başında meseleyle ilgili Nuris’i bilgilendirdiğini ve konunun üzerinden iki ay geçmesine rağmen herhangi bir yanıt alamadığı gibi, konudan siyasi yönden sömürüldüğünü söylediğini yazdı.

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