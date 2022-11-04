Güney'de Başkanlık Seçimleri! Tartışmalar Sert Geçiyor

Güney Kıbrıs’ta yapılacak başkanlık seçimi için adayların dün akşam ilk televizyon tartışmasına katıldığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yapılacak başkanlık seçimi için adayların dün akşam ilk televizyon tartışmasına katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, televizyondaki programa DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Nikos Hristodulidis ile AKEL tarafından desteklenen Andreas Mavroyannis yer aldı.

Adaylar arasındaki tartışmanın “sert” geçtiğini yazan gazete, tartışmanın en belirgin özelliğinin, Neofitu ile Hristodulidis arasındaki çekişme olduğunu belirtti.

Habere göre, DİSİ Başkanı ve başkan adayı Averof Neofitu, Hristodulidis’i yalan söylemekle suçladı ve Hristodulidis’in seçimleri kazanması durumunda partisinin (DİSİ) koalisyonda yer almayacağı mesajını verdi.

Tartışmanın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Neofitu ve Hristodulidis’in adaylığına ilişkin açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine alevlendiğini yazan gazete, Hristodulidis’in Anastasiadis böyle bir açıklama yapmaya hazırlandığı iddialarının doğru olmadığını söylerken, Neofitu ise Hristodulidis’i yalan söylemekle suçladı.

AKEL tarafından desteklenen Andreas Mavroyannis ise ikinci tura kalacağı yönündeki düşüncesini dile getirdi.