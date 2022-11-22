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Güney'de bebek ve çocuklar aşılanıyor!

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Güney Kıbrıs’ta, Bakanlar Kurulu'nun kararının ardından 6 aylıktan 4 yaşa kadar çocukların korona virüse karşı aşılanmasına bugün başlanıyor.
Güney'de bebek ve çocuklar aşılanıyor!

Haravgi gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu yaş grubunun aşılanmasına bugün başlanacağını ve bu yaş grubu için çeşitli kentlerde aşı merkezleri faaliyet göstereceğini yazdı.

Bu yaş grubu için başlangıç aşısı olarak Comirnaty (Pfizer) aşısı yapılması önerildiği, öte yandan çocuklara aşı esnasında eşlik edecek ebeveynlerin, yanlarında iki ebeveyn tarafından da imzalanmış onay formu bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

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