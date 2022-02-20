Güney'de bin 794 vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 86 bin 413 koronavirüs testi sonucunda bin 794 yeni vaka tespit edildi. Hastanelerde ise 38'inin durumu ağır olmak üzere 162 kişi tedavi görüyor.



Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 86 bin 413 Koronavirüs testi sonucunda bin 794 yeni vaka tespit edildi.

Hastanelerde Koronavirüsten dolayı tedavi gören 162 hastanın 38’inin durumu ağır.

Güney’de bugün yeni bir can kaybı ise yaşanmadı.