Güneyde bir haftada 16 Kişi Corona'dan Yaşamını Yitirdi

Güney Kıbrıs'ta geçen hafta 16 kişi Koronavirüs yüzünden hayatını kaybederken 2 bin 154 yeni vaka saptandı.

Güney’de Sağlık Bakanlığı, 19-25 Ağustos tarihlerini kapsayan Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını açıkladı.

Açıklamada, toplam 60 bin 841 test neticesinde 2 bin 154 yeni vaka tespit edildiği, 16 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 168'E YÜKSELDİ

Bu rakamlarla birlikte toplam ölü sayısı bin 168'e, vaka sayısı ise 576 bin 278’e yükseldi.

POİZİTİFLİK ORANI YÜZDE 3.54

Yapılan testlere göre pozitiflik oranı ise yüzde 3.54 olarak verilirken tedavi gören 57 hastadan 9’nun durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.