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Güneyde bir ilkokulda öğretmene yapılan test pozitif çıktı

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Güneyde bir ilkokulda öğretmene yapılan test pozitif çıktı
Güneyde bir ilkokulda öğretmene yapılan test pozitif çıktı

Güneyde koronavirüs dalgası yayılıyor. Bir ilkokul öğretmenine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Phileleftheros gazetesi, öğretmenin, yakın zamanda ailesiyle birlikte Atina’ya uçtuğunu söyleyerek, Pazar akşamı Facebook hesabı aracılığıyla tanı hakkında insanları bilgilendirdiğini belirtti.

Ebeveynler Derneği, okulun dezenfekte edilmesi için çalışmalar başlatırken, öğretmenin temas kurmuş olabileceği öğrencilerin ailelerine de haber verildiği kaydedildi. Öte yandan, bahsi geçen öğretmenin, öğrencilerine evden olabildiğince çok yardım edeceğini söylediği de belirtildi.

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