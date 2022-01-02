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Güneyde bir ölüm ve 3.538 COVID vakası

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Pazar günü Rum Sağlık Bakanlığı tarafından bir ölüm ve 3.538 COVID vakası açıklandı.
Güneyde bir ölüm ve 3.538 COVID vakası

Pazar günü Rum Sağlık Bakanlığı tarafından bir ölüm ve 3.538 COVID vakası açıklandı.

 

Hasta sayısı 203'e yükseldi. Pozitiflik oranı %3,87 oldu. Yeni vakalar toplam 91.482 inceleme ile sonuçlandı. Ölü sayısı 639'a, vaka sayısı 172.697'ye yükseldi.

 

Sağlık Bakanlığı'na göre 84 hastanın durumu ağır.

 

Hastaların %83,26'sının aşı öyküsü yoktur.

 

Ayrıca bulaşıcılığı sona eren (sınıflandırılmamış vakalar) COVID sonrası 16 hasta yoğun bakımda COVID nedeniyle yoğun bakımda yatırılmaya devam ediyor.

 

Nihai ölüm nedeni COVID-19'a atfedilerek ölen hasta, 2 Ocak'ta Larnaka Genel Hastanesinde sona eren 85 yaşında bir kadındır. 639 ölümden 405'i erkek

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