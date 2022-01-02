Güneyde bir ölüm ve 3.538 COVID vakası

Pazar günü Rum Sağlık Bakanlığı tarafından bir ölüm ve 3.538 COVID vakası açıklandı.
Hasta sayısı 203'e yükseldi. Pozitiflik oranı %3,87 oldu. Yeni vakalar toplam 91.482 inceleme ile sonuçlandı. Ölü sayısı 639'a, vaka sayısı 172.697'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'na göre 84 hastanın durumu ağır.
Hastaların %83,26'sının aşı öyküsü yoktur.
Ayrıca bulaşıcılığı sona eren (sınıflandırılmamış vakalar) COVID sonrası 16 hasta yoğun bakımda COVID nedeniyle yoğun bakımda yatırılmaya devam ediyor.
Nihai ölüm nedeni COVID-19'a atfedilerek ölen hasta, 2 Ocak'ta Larnaka Genel Hastanesinde sona eren 85 yaşında bir kadındır. 639 ölümden 405'i erkek
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