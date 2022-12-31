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Güney’de bir streptokok A vakası daha saptandı

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Güney Kıbrıs’ta 3’üncü streptokok A vakası saptandı.
Güney’de bir streptokok A vakası daha saptandı

Alithia’nın haberine göre salı gecesi kötü klinik bulgularla, Makarios Hastanesi’ne yatırılan 8 yaşındaki kız çocuğunun streptokok A nedenli sepsis (kan zehirlenmesi) yaşadığını yazdı.

Gazete doktorların, kız çocuğunun sağlık durumunun ağır olmakla birlikte yönetilebilir olduğunu değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre ilk streptokok A vakası olan ve 18 Aralık’ta entübe edilen, 21 Aralık’ta da ambülans uçakla İsrail’e kaldırılan 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunda ise az miktarda iyileşme gözlemlendi.

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